Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar var 20 Ocak 2019, Pazar

Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar varİstanbul Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.