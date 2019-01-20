Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar var

Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar varİstanbul Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar var20 Ocak 2019, Pazar
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