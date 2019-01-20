Haberler Web TV Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar var

Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar var

20 Ocak 2019, Pazar

Fatih'te yangın! Ölü ve yaralılar varİstanbul Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.


Video Videoları