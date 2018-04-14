Erdoğan'dan 'Miraç Gecesi' için 'Kandil' uyarısı 13 Nisan 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir basın mensubunun "hayırlı kandiller" sözü üzerine "Kandil ampul ya, biz Leyle-i Miraç diyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyle-i Miraç'ımızın hayırlara ve barışa vesile olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah insanlığın birliğine, beraberliğine, kurtuluşuna vesile olur diyoruz. Tabii birinci derecede milletimizin birliği, beraberliği, barışı çok önemli. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.