CHP’de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Soyer, öğleden sonra yapılacak olan Parti Meclisi’ne sunulacak. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer yüzünden vatandaşların tepkili olduğu öğrenildi. 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan Albay Nurettin Soyer, özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olmuştu.
CHP'nin İzmir adayı bakın kim çıktı!27 Ocak 2019, Pazar
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