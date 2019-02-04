CHP baltayı yine taşa vurdu! 04 Şubat 2019, Pazartesi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifakı gizleme taktiğine giden CHP yine baltayı taşa vurdu. Kandil’den gelen çağrı sonrası ittifak çalışmalarına başlayan CHP ile HDP bazı illerde karşılıklı aday çıkarmayarak Cumhur ittifakına karşı ‘terör ittifakı’nda birleşti. CHP Başkanvekili Özgür Özel, “432 kilometre hak, hukuk, adalet diye yürüyen her türlü mağdurun ve mazlumun yanında olan dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinden terörist çıkmaz deyin" diye konuştu. Özel’in bu sözleri üzerine hazırlanan videoda Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü PKK güzellemesi yaptığı görüntüler yeniden hatırlatıldı.