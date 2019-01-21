Son dönemde çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Celal Şengör, organ bağışı konusunda skandal sözlere imza attı. Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturan Celal Şengör, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?" sorusuna "Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı" cevabını verdi. Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.
Celal Şengör'den organ bağışı için skandal açıklama: Elin dangalağına...21 Ocak 2019, Pazartesi
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