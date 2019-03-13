Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert sözler 13.03.2019 22:42

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan Netanyahu'ya çok sert çıkarak, "Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz." dedi.