Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da... Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmek üzere Mabeyn Köşkü'ne geçti. A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında Başkan Erdoğan'ın bugünkü programına ilişkin detayları aktardı.
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko görüştü03 Kasım 2018, Cumartesi
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