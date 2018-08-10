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Başkan Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

10 Ağustos 2018, Cuma

Türkiye'ye yönelik düzenlenen ekonomik terör operasyonuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız" diyerek sert çıktı.

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