Türkiye'ye yönelik düzenlenen ekonomik terör operasyonuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız" diyerek sert çıktı.
Başkan Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız10 Ağustos 2018, Cuma
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