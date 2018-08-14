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Başkan Erdoğan duyurdu: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

14 Ağustos 2018, Salı

SETA tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi.

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