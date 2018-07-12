Yol Durumu

Başkan Erdoğan Brüksel'e gitti

11 Temmuz 2018, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine katılmak için bugün sabah saatlerinde Brüksel'e gitti. Küresel piyasalar Erdoğan'ın Başkan sıfatıyla katılacağı ilk zirve olan NATO zirvesine odaklandı.

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