Başkan Erdoğan Brüksel'e gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine katılmak için bugün sabah saatlerinde Brüksel'e gitti. Küresel piyasalar Erdoğan'ın Başkan sıfatıyla katılacağı ilk zirve olan NATO zirvesine odaklandı.
Başkan Erdoğan Brüksel'e gitti11 Temmuz 2018, Çarşamba
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