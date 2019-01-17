Bahçeli'den önemli açıklamalar 17 Ocak 2019, Perşembe

Bahçeli, “Şayet güvenli bölge tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacaksa diyeceğimiz bir şey yoktur. Ancak ABD’nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir” ifadelerini kullandı.