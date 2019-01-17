Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, “Şayet güvenli bölge tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacaksa diyeceğimiz bir şey yoktur. Ancak ABD’nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir” ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den önemli açıklamalar17 Ocak 2019, Perşembe
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