Ersun Yanal: Planımızı Salı veya Çarşamba günü anlatacağım 20 Aralık 2018, Perşembe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarı için önemli kararlar aldıklarını ve bu kararları ilerleyen günlerde paylaşacaklarını söyledi.