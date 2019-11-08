Kandil simidi nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan kandili simidi tarifi... 08.11.2019 17:34

İslam alemi için son derece önemli olan Mevlid Kandili'nin gelmesiyle beraber vatandaşlar kandil simidi nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kandil simidi tarifi günün merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi ve malzemeleri...

KANDİL SİMİDİ YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),

200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),

Yarım su bardağı yoğurt,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.

Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.

Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.

Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.

Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.

Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.

Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.

Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.

Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.

Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.

Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.