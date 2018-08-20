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Uzmanından "kurban kesimi" uyarıları!

20 Ağustos 2018, Pazartesi

Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilen hayvanlardan 200 bin ton et elde ediliyor. Bunun 20 bin tonu yanlış kesim paketleme ve saklama yöntemlerinden dolayı israf ediliyor. İşte et israfını önlemek için uzman kasaplardan öneriler.

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