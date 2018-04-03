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Uzakdoğulu olmak böyle bir şey!

02 Nisan 2018, Pazartesi

Endonezya'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir anne çocuğuna canlı kurbağa larvası yediriyor.

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