Endonezya'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir anne çocuğuna canlı kurbağa larvası yediriyor.
Uzakdoğulu olmak böyle bir şey!02 Nisan 2018, Pazartesi
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