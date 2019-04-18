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Türkiye'nin büyüklüğünü bu sözlerle anlattı

18.04.2019 01:46

TRT1 ekranlarında yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk olan ünlü yazar ve koleksiyoner Enver Beşinci, Osmanlı'da verilen icazetnamelere dair doyurucu bir bilgilendirme yaptı. Türkiye'nin yeni kurulmuş bir devlet olmadığının altını çizen Beşinci, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun miraslarıyla hemhal olduğunu belirtti.


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