Tem'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi 08.10.2019 10:25

EM otoyolu Gümüşova rampalarında bir tır bir minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul - Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir TIR, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.