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Tem'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi

08.10.2019 10:25

EM otoyolu Gümüşova rampalarında bir tır bir minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul - Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir TIR, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.


Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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