Silivri'de sünger fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Silivri'de üretim yapan bir sünger fabrikasında sabah 07.30 saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde bulunan hurda süngerler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının fark edilmesinin ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi jandarma ve sağlık görevlileri gitti. İtfaiye ekipleri yanan süngerlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.
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