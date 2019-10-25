Haberler Web TV Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 39 kişi yakalandı

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 39 kişi yakalandı

25.10.2019 10:33

Son dakika haberine göre Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüphelinin adreslerine yapılan baskınlarda 39'u yakalandı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 39'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 53 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 39 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

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