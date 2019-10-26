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Siirt Kurtalan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

26.10.2019 11:02

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkinde meydana geldi. Yasin Kaya (31) yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Hakkı Gönen hayatını kaybederken, sürücü Yasin Kaya, Nur Gönen Kaya yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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