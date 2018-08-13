Pendik'de ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Pendik'de korkunç infaz kamerada; ayaklarını bağlayıp 4. kattan attılar!13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Pendik'de korkunç infaz kamerada; ayaklarını bağlayıp 4. kattan attılar!
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