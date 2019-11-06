Otomobilden 2 haç ile 24 sikke çıktı! Yer: Adana 06.11.2019 11:24

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Haç ve sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.