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Ordu'da takla atan otomobildeki kadın öldü, sürücü yaralandı! O anlar kamerada

26.10.2019 16:35

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp, barakaya çarpan otomobil takla attı. Kazada, sürücü Ahmet Güdek yaralandı, araçtaki Ülbiye Bayrak (46) hayatını kaybetti.


Kaza, öğle saatlerinde Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Güdek yönetimindeki 37 LH 529 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki barakaya çarptı. Otomobilin takla attığı kazada sürücü Ahmet Güdek yaralanırken, yanında bulunan Ülbiye Bayrak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güdek tedaviye alındı. Ülbiye Bayrak'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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