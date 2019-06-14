Nihat Hatipoğlu'ndan YKS'de başarılı olmak için okunacak dua! İşte YKS üniversite sınav duası... 14.06.2019 23:17

ATV ekranlarında yayınlanan "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YKS sınavında başarılı olmak için okunacak bir dua paylaştı. İşte YKS öncesi başarılı olmak için okunabilecek o dua…

15-16 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yüz binlerce öğrenci girecek. Her sınav dönemi olduğu gibi bu sınav öncesinde de öğrenciler ve velileri büyük heyecan içinde. Veliler uzun süre sınava hazırlanan öğrencilerin sınavda başarılı olabilmeleri için sınav duası araştırmaya başladı. "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YKS sınavında başarılı olmak için okunacak bir dua paylaştı.