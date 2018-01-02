Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

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Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne yayın yapan yerel kanal muhabiri, yılbaşı gecesinde Karasu'da yaşananları aktarıyordu ki bir jandarma eri, kamera karşısına geçti.
kalan karakter 1000
helal olsun çok iyidi :))
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