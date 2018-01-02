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Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

02 Ocak 2018, Salı
Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne yayın yapan yerel kanal muhabiri, yılbaşı gecesinde Karasu'da yaşananları aktarıyordu ki bir jandarma eri, kamera karşısına geçti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cuma cuma

helal olsun çok iyidi :))

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cevapla 02.01.2018 14:40
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