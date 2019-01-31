Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri yayınladı! Komandolar karlı dağlarda... İşte o görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Video kısa sürede beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.
"KOMANDOLARIMIZ ZİRVEDE"
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.
KAHRAMAN MEHMETÇİK'TEN ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA OPERASYON
Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmetçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.
Videonun sonunda komandoların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.
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