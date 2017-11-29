Mehmet Emin Ay - O gece sendin gelen

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın sesinden, kâinatın nurla dolduğu Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu ile gerçekleşen mucizeleri anlatan "O gece sendin gelen" adlı ilâhi.
Mehmet Emin Ay - O gece sendin gelen29 Kasım 2017, Çarşamba
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