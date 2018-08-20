Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilen hayvanlardan 200 bin ton et elde ediliyor. Bunun 20 bin tonu yanlış kesim paketleme ve saklama yöntemlerinden dolayı israf ediliyor. İşte et israfını önlemek için uzman kasaplardan öneriler.
Kurban eti nasıl saklanır? Kurban kesimi nasıl yapılmalı?20 Ağustos 2018, Pazartesi
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