Kim Milyoner Olmak İster'in olay sorusuna Murat Yıldırım ilk kez yorum yaptı! 15 Ağustos 2018, Çarşamba

Atv'nin en çok izlenen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız ki 'Çin Seddi' sorusu olay olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Murat Yıldırım o soru ve yarışmacı hakkında ilk kez yorum yaptı. İşte Murat Yıldırım'ın Çin Seddi sorusuna yaptığı yorum...