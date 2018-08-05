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  • Kim Milyoner Olmak İster'de 'Çin Seddi' nerededir sorusu için iki joker harcadı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Çin Seddi' nerededir sorusu için iki joker harcadı

05 Ağustos 2018, Pazar

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında Su Ayhan isimli yarışmacı "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker hakkını kullanınca sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.

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