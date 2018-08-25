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Kastamonu'daki yangın, kontrol altına alındı

24 Ağustos 2018, Cuma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'daki yangınla ilgili son bilgileri A Haber'de paylaştı

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