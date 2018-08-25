Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'daki yangınla ilgili son bilgileri A Haber'de paylaştı
Kastamonu'daki yangın, kontrol altına alındı24 Ağustos 2018, Cuma
- Kastamonu'daki yangın, kontrol altına alındı
- Drone gören masum köylü
- Kurban eti nasıl saklanır? Kurban kesimi nasıl yapılmalı?
- Kim Milyoner Olmak İster'in olay sorusuna Murat Yıldırım ilk kez yorum yaptı!
- Pendik'de korkunç infaz kamerada; ayaklarını bağlayıp 4. kattan attılar!
- Hayvanlar aleminden içinizi ısıtacak görüntüler
- Bilim insanları uyardı 'Alev Çağı' geliyor!
- Denizli'de gelinin sözleri nikahı iptal ettirdi
- Çin Seddi sorusuna 2 joker kullanan yarışmacı konuştu
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'Çin Seddi' nerededir sorusu için iki joker harcadı
- Kırşehir'de korku dolu anlar! Çatıda uyuyakalan vatandaş aşağı düştü
- Haritada "Batman" kampanyası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.