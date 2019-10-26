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Kapkaççılar Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı! Plakayı boyamışlar...

26.10.2019 17:09

Beşiktaş'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı.


Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan turist kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı.

Kapkaç ihbarını alan Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine getirildi.
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