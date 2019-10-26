Kapkaççılar Beşiktaş'ta suçüstü yakalandı! Plakayı boyamışlar... 26.10.2019 17:09

Beşiktaş'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı.