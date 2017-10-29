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İşte merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı

28 Ekim 2017, Cumartesi
Bugün 28 Ekim 2017. Merhum şarkıcı Ahmet Kaya’nın doğum günü. İşte tam 60 yıl önce bugün dünyaya gelen Ahmet Kaya’nın hayat öyküsü...
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