Haritada "Batman" kampanyası 31 Temmuz 2018, Salı

Batman şehrinin il sınırlarındaki değişikliği için sosyal medyada imza kampanyası başlattılar. Eğer kampanya yanıt bulursa haritada Batman şehrinin sınırları "Batman" sembolündeki gibi olacak. İşte detaylar...