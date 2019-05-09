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Fatih'te polis aracı ile tramvay çarpıştı

09.05.2019 19:34

İstanbul Fatih Pazartekke'de bir polis aracı ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralandı. Tramvay seferleri bir süre durmasının ardından normale döndü.


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