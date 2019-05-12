Dolmabahçe Tünel'i Beşiktaş istikametind trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi öldü. Tünel kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde ulaşıma kapatıldı.
Dolmabahçe Tüneli’nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı12.05.2019 22:53
- Dolmabahçe Tüneli’nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı
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