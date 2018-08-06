Murat Yıldırım'ın sunduğu, izleyenleri ekranlara kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' programında geçtiğimiz gün ''Çin Seddi nerededir?'' sorusuna cevap veremeyip iki joker hakkını da kullanan yarışmacı Su Ayhan sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili yorum yapanlara bir video çekerek cevap verdi. İşte yarışmacı Su Ayhan'ın cevap verdiği o video...
Çin Seddi sorusuna 2 joker kullanan yarışmacı konuştu06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Çin Seddi sorusuna 2 joker kullanan yarışmacı konuştu
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'Çin Seddi' nerededir sorusu için iki joker harcadı
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