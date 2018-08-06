Çin Seddi sorusuna 2 joker kullanan yarışmacı konuştu 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Murat Yıldırım'ın sunduğu, izleyenleri ekranlara kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster' programında geçtiğimiz gün ''Çin Seddi nerededir?'' sorusuna cevap veremeyip iki joker hakkını da kullanan yarışmacı Su Ayhan sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili yorum yapanlara bir video çekerek cevap verdi. İşte yarışmacı Su Ayhan'ın cevap verdiği o video...