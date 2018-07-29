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Çılgın Türk pilotlardan ağızları açık bırakan gösteri

28 Temmuz 2018, Cumartesi

Sikorsky helikopterlerini adeta bir otomobil gibi kullanan çılgın Türk pilotlar, silah arkadaşlarını böyle selamladı. Arkadaşlarının üzerinde helikopterle adeta dans eden Türk pilotların görüntüleri sosyal medyadan paylaşılıyor.

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