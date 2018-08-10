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Bilim insanları uyardı 'Alev Çağı' geliyor!

10 Ağustos 2018, Cuma

Bilim insanlarından korkutucu bir uyarı geldi. Yeryüzündeki sıcaklıklar sadece 2 derece daha yükselirse, beklenenin aksine bir "buzul çağı" değil, dünyayı kasıp kavuracak bir "sera ya da alev çağı" başlayabilir. Detaylar haberimizde...

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