Bilim insanlarından korkutucu bir uyarı geldi. Yeryüzündeki sıcaklıklar sadece 2 derece daha yükselirse, beklenenin aksine bir "buzul çağı" değil, dünyayı kasıp kavuracak bir "sera ya da alev çağı" başlayabilir. Detaylar haberimizde...
Bilim insanları uyardı 'Alev Çağı' geliyor!10 Ağustos 2018, Cuma
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