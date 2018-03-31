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Aşıklar tepesinde sevgilisini tokat manyağı yaptı!

31 Mart 2018, Cumartesi

Kapadokya'da Kırgız bir kadın yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını tokatladı. Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi.

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