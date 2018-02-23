A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in annesi son yolculuğuna uğurlanıyor
22 Şubat 2018, Perşembe
A Haber Genel Müdürü, ATV Haber ve A Spor Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen’in dün vefat eden annesi Zehra Çimen (73) Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Serhat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul'daki pek çok belediyenin belediye başkanları katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.