Ziraat Türkiye Kupası'nda Atılan En Güzel 10 Gol (2019-2020 Sezonu) 14.11.2019 11:29

A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur heyecanı 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçlarla devam edecek. İşte 5.tura kadar oynanan maçlarda atılan en güzel 10 gol...