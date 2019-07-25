Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana maçı izle | İşte maçın tamamı... 25.07.2019 23:58

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın önemli pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Geçen sezon Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Lig'inde 2. ön eleme oynama hakkı kazanan Yeni Malatyaspor, ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Sarı-siyahlı kulübün tarihinde ilk kez, Malatya'nın ise 16 yıl aradan sonra bir takımı Avrupa'da mücadele etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk resmi maçına Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı. Malatya temsilcisinin yeni transferleri Teenage Hadebe, Adis Jahovic ile Moryke Fofana ilk kez bu maçta forma giydi.

Konuk Olimpija Ljubljana ise maça Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic, Brkic, Tomic, Savic, Vukusic, Çekici 11'i ile başladı.

YENİ MALATYASPOR YAKLAŞTI AMA...

Konuk takım, Ante Vukusic'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'un ise cevabı gecikmedi. Arturo Mina, 20. dakikada durumu 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda 2-1 öne geçmeyi başardı ancak skoru koruyamadı. 66. dakikada Adis Jahovic, penaltıdan attığı golle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçirdi. 74. dakikada Stefan Savic, Olimpija Ljubljana adına golünü attı ve maç 2'ye geldi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.





YENİ MALATYASPOR 2-2 OLIMPIJA | GOLLER



Yeni Malatyaspor 0-1 Olimpija, 13' Ante Vukusic | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 1-1 Olimpija, 20' Arturo Mina | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-1 Olimpija, 67' Adis Jahovic (p) | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija, 74' Stefan Savic | İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ