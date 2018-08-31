Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'da

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Cezayirli oyuncu Yassine Benzia, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.
Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'da31 Ağustos 2018, Cuma
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