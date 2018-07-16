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  • Wimbledon'da şampiyon olan Yankı Erel kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti

Wimbledon'da şampiyon olan Yankı Erel kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti

15 Temmuz 2018, Pazar

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da genç çiftlerde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden milli tenisçi Yankı Erel, kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.

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