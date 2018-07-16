Wimbledon'da şampiyon olan Yankı Erel kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da genç çiftlerde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden milli tenisçi Yankı Erel, kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.
Wimbledon'da şampiyon olan Yankı Erel kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti15 Temmuz 2018, Pazar
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