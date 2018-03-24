Fenerbahçe ile Boluspor milli maç için lige verilen arada hazırlık maçında Bolu Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Orta alanın ilerisinde topla buluşan Bolusporlu futbolcu Burak, kaleci Volkan Demirel'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Volkan Demirel inanılmaz bir gol yedi23 Mart 2018, Cuma
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