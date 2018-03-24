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inanılmaz bir gol yedi

23 Mart 2018, Cuma

Fenerbahçe ile milli maç için lige verilen arada hazırlık maçında Bolu Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Orta alanın ilerisinde topla buluşan lu futbolcu Burak, kaleci 'i önde gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi , 14. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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