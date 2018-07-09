Yol Durumu

Vida'nın Ukrayna sözleri başına dert açtı

08 Temmuz 2018, Pazar

FIFA, Rusya galibiyeti sonrasındaki Ukrayna yanlısı söylemleri nedeniyle Domagoj Vida hakkında soruşturma başlattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları