Vida'nın Ukrayna sözleri başına dert açtı

FIFA, Rusya galibiyeti sonrasındaki Ukrayna yanlısı söylemleri nedeniyle Domagoj Vida hakkında soruşturma başlattı.
Vida'nın Ukrayna sözleri başına dert açtı08 Temmuz 2018, Pazar
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