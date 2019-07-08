Vedat Muric: Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muric, çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalında yer alan videoda, transferini FB TV'de bir haber anonsu şeklinde duyuran Vedat Muric, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." diye konuştu.
Vedat Muric: Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım08.07.2019 20:05
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