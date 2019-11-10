Ünal Karaman'dan Sörloth açıklaması 10.11.2019 19:47

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Karaman, Bir kişi eksik kalmalarına rağmen oyuncularının üst düzey mücadele gösterdiğini ve onun karşılığı olarak da 3 puan aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele etmeleri gereken bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Oyunun başları diyebileceğimiz bir dönemde bir oyuncumuzun atılması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama 11'e 11 oynasaydık da mücadele edecektik.1 kişi eksik kalmamıza rağmen arkadaşlar üst düzey mücadele gösterdiler ve onun karşılığında 3 puan aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem içinde taraftarımızın devreye girmesi... Sonuna kadar takımın motivasyonunun üst düzeyde kalmasına katkı sağlamasından dolayı onlara kocaman teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Hakemin verdiği kararlara ilişkin bir soru üzerine de Karaman, "Geçen hafta da farklı şeyler söylemedim. Bizlerin de yorumu var elbette. Abdulkadir'in pozisyonuna devrede merak ettiğim için baktım. Bana göre pozisyonda topa vuruyor. Futbol oynayanlar bilir ki o pozisyonun devamında o ayağı öyle ortamda koyacağı farklı bir yer olamaz. Yan açıyla geliyor. Takdir hakkını o şekilde kullandı. Spor kamuoyu gerekli şeyleri tartışacaktır. O konu üzerine beni çok fazla olayların içine sokmazsanız çok memnun olurum." şeklinde konuştu.

Karaman, Hosseini'nin ikinci penaltıyı kaçırmasına ilişkin ise "İlk penaltıyı attı iyi de bir penaltı attı. Devamında bizim de fikrimiz vardı. Oyuncu iyi hissettiğini ve kullanmak istediğini söyledi. Biz de onun fikrine saygı duyduk. Sorguya çekecekseniz beni çekin. Çünkü kararı veren biziz." dedi.

BULUT: "YETERİNCE POZİSYONUMUZ VARDI"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Trabzonspor müsabakasında mağlup olup istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kalemizde pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz, onun analizini yapmamız lazım."