UEFA'dan Cenk Tosun paylaşımı

UEFA'nın resmi Twitter hesabından milli futbolcumuz Cenk Tosun'a ilişkin paylaşım yapıldı. Tosun'un Moldova'yı 4-0'lık skorla geçtiğimiz maçta attığı şık gol paylaşıldı. İşte o paylaşım...
UEFA'dan Cenk Tosun paylaşımı12.09.2019 20:46
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